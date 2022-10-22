Губернатор Гладков показал, какие защитные сооружения устанавливают в Белгородской области

В районах Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения. Об этом 22 октября в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В мессенджере он опубликовал снимки с заграждениями, напоминающими противотанковые надолбы.
Сегодня обстрелу подвергся город Шебекино. Пострадали 14 человек. Двое из них — мужчина и четырнадцатилетний ребёнок — погибли до приезда скорой. По данным губернатора региона, пожар на гражданских объектах полностью потушен. «Подразделениями МЧС идет проливка и разборка конструкций», — сообщил он.