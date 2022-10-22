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    Губернатор Гладков показал, какие защитные сооружения устанавливают в Белгородской области

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    16 комментариев

    В районах Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения. Об этом 22 октября в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В мессенджере он опубликовал снимки с заграждениями, напоминающими противотанковые надолбы.

    Сегодня обстрелу подвергся город Шебекино. Пострадали 14 человек. Двое из них — мужчина и четырнадцатилетний ребёнок — погибли до приезда скорой. По данным губернатора региона, пожар на гражданских объектах полностью потушен. «Подразделениями МЧС идет проливка и разборка конструкций», — сообщил он.

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    Комментарии 16

    26618622022 Окт 2022 в 21:23
    Держитесь, белгородцы - Москва за вами!
    +0−0
    26625334822 Окт 2022 в 21:05
    по фото видно бессмысленность этих сооружений. опять показуха и приписки.
    +1−0
    Дядя Бо22 Окт 2022 в 20:53
    Аналогов нет.
    +1−0
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