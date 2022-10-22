Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до 14. Среди погибших — школьник

После обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадало 14 человек. Двое из них — мужчина и четырнадцатилетний ребёнок — погибли до приезда скорой. Об этом 22 октября в своём Telegram-канале сообщает министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
«На данный момент, — добавил он,— пять человек находятся в стационаре. Четверо находятся в тяжёлом состоянии, ещё один пациент — в состоянии средней степени тяжести».
«Всем остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, даны рекомендации, они отпущены домой», — заявил Иконников.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела в Шебекино пострадали 11 человек, погибли двое.