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    Боевые действия на Украине

    Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до 14. Среди погибших — школьник

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    4 комментария

    После обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадало 14 человек. Двое из них — мужчина и четырнадцатилетний ребёнок — погибли до приезда скорой. Об этом 22 октября в своём Telegram-канале сообщает министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

    «На данный момент, — добавил он,— пять человек находятся в стационаре. Четверо находятся в тяжёлом состоянии, ещё один пациент — в состоянии средней степени тяжести».

    «Всем остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, даны рекомендации, они отпущены домой», — заявил Иконников.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела в Шебекино пострадали 11 человек, погибли двое.

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    Комментарии 4

    Эд Хэммет22 Окт 2022 в 19:34
    Из каких ещё губернских городов России призовут граждан срочно уехать?
    +1−0
    Adriana_Celentana22 Окт 2022 в 18:17
    Думаю, что жители уверены, что страдают от нато
    +5−0
    VKuser17419822122 Окт 2022 в 17:28
    Странно, до 24 февраля никого в Шебекино не обстреливали...Там никто не погибал...Так надо по плану?
    +7−1
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