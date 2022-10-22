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    Бывшие заводские цеха «Севкабеля» сровняли с землей. Площадку готовят под жилье

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    18 комментариев

    Бывшие производственные цеха петербургского завода «Севкабель» на Васильевском острове теперь остались разве что в истории. Здания снесли, на их месте происходит подготовка к будущему строительству, заметил оказавшийся неподалеку 22 октября корреспондент «Фонтанки».

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    Госстройнадзор в октябре 2022 года выдал разрешение на строительство на участке по адресу Кожевенная линия В.О., 39, корп. 5 площадью чуть более 10,2 га АО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга»», которое входит в «Группу ЛСР». Оно будет действовать до февраля 2027 года и предусматривает строительство многоквартирных домов со встроенно–пристроенными помещениями, паркингами, а также детского сада и школы.

    ЛСР приобрела территорию завода под застройку в 2020 году. Здесь должны появиться пять десятиэтажных домов и один пятиэтажный.

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    Комментарии 18

    Андрей11722 Окт 2022 в 19:44
    А такой хороший кабель был...
    +0−0
    YashkaBublik22 Окт 2022 в 19:06
    "Балтийский завод" следующий?
    +2−0
    Андрей К._5e4ce2883568122 Окт 2022 в 18:09
    И кого туда поселят? Похоже, что петербуржцев там будет меньшинство.
    +2−0
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