Бывшие заводские цеха «Севкабеля» сровняли с землей. Площадку готовят под жилье

Бывшие производственные цеха петербургского завода «Севкабель» на Васильевском острове теперь остались разве что в истории. Здания снесли, на их месте происходит подготовка к будущему строительству, заметил оказавшийся неподалеку 22 октября корреспондент «Фонтанки».
Госстройнадзор в октябре 2022 года выдал разрешение на строительство на участке по адресу Кожевенная линия В.О., 39, корп. 5 площадью чуть более 10,2 га АО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга»», которое входит в «Группу ЛСР». Оно будет действовать до февраля 2027 года и предусматривает строительство многоквартирных домов со встроенно–пристроенными помещениями, паркингами, а также детского сада и школы.
ЛСР приобрела территорию завода под застройку в 2020 году. Здесь должны появиться пять десятиэтажных домов и один пятиэтажный.