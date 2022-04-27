Смольный согласовал строительство жилья в «Севкабеле»

Комитет по охране памятников согласовал возведение жилых домов на месте одного из корпусов завода «Севкабель». Информацию об этом 27 апреля КГИОП опубликовал на своем сайте.

Речь идет о здании по адресу: Кожевенная линия, дом 39, корпус 5. Сейчас это производственный корпус общей площадью почти 28 тысяч кв. метров на участке площадью в 102 тысячи кв. метров. Вид разрешенного использования, согласно данным региональной геоинформационной системы, — многоэтажная жилая застройка.



Как следует из решения КГИОП, проект застройки этого места предусматривает возведение жилого комплекса: пять десятиэтажных домов и один пятиэтажный. Максимальная высота построек — 31,85 метра от уровня земли. Согласование выдано по заявке АО «СКВ СПБ». Этой компанией руководит, согласно данным базы СПАРК, Юрий Константинов, он же является гендиректором входящих в «Группу ЛСР» ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» и ООО «Специализированный застройщик ЛСР.ЛО».

