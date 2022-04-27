    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, южн

    768мм

    72%

    Подробнее
    usd72.88eur75.92
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Смольный согласовал строительство жилья в «Севкабеле»

    5945
    15 комментариев

    Комитет по охране памятников согласовал возведение жилых домов на месте одного из корпусов завода «Севкабель». Информацию об этом 27 апреля КГИОП опубликовал на своем сайте.

    Речь идет о здании по адресу: Кожевенная линия, дом 39, корпус 5. Сейчас это производственный корпус общей площадью почти 28 тысяч кв. метров на участке площадью в 102 тысячи кв. метров. Вид разрешенного использования, согласно данным региональной геоинформационной системы, — многоэтажная жилая застройка.

    Как следует из решения КГИОП, проект застройки этого места предусматривает возведение жилого комплекса: пять десятиэтажных домов и один пятиэтажный. Максимальная высота построек — 31,85 метра от уровня земли. Согласование выдано по заявке АО «СКВ СПБ». Этой компанией руководит, согласно данным базы СПАРК, Юрий Константинов, он же является гендиректором входящих в «Группу ЛСР» ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» и ООО «Специализированный застройщик ЛСР.ЛО».

    Издание NSP.ru в декабре 2020 года со ссылкой на собственные источники сообщало, что строительный гигант выкупил 14 га территории «Севкабеля» под застройку.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (15)

    ZavtraBudetLuchshe
    Ну то есть все эти говнопространства для отвода глаз были. Чтд
    X-кот
    севкабель переносили-переносили, да не "выпереносили". .. обкещали на кировский, но это явилось обычной "правдой" власти. а кабель делали хороший и нужный..
    Valer_Kulik
    Поликлиник и школ с избытком, можно и муравейники строить.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний