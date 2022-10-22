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    Санкции и контрсанкции

    Bloomberg: США заинтересованы в потолке цен на нефть из РФ выше $60

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    2 комментария

    Власти США заинтересованы в том, чтобы российская нефть торговалась на уровне больше 60 долларов за баррель. С одной стороны, это снизит доходы России от продажи нефти. С другой — позволит избежать резкого скачка цен на бензин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Отмечается, что изначально предполагалось установить потолок цен в размере от 40 до 60 долларов за баррель. Однако в случае ограничения экспорта из России может произойти резкий скачок стоимости топлива, который вслед за собой спровоцирует резкий рост цен.

    Очередной пакет санкций с «потолком» цен на нефть ЕС одобрил 6 октября. Россия в ответ заявила о «вмешательстве в рыночные инструменты» и готовности работать и впредь, но на своих условиях — тех, что диктует рынок.

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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок22 Окт 2022 в 07:54
    "В российском бюджете на 2022 год заложена базовая цена Urals в размере 44,2 доллара за баррель"(с)
    +0−0
    Иван Таранов22 Окт 2022 в 01:28
    Всего 30 лет прошло, а опыт плановой экономики забылся, будто не было: если цену закрепить на определённом уровне, то это не товар будет стоить столько, это полки пустые будут.
    +1−0
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