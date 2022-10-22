Bloomberg: США заинтересованы в потолке цен на нефть из РФ выше $60

Власти США заинтересованы в том, чтобы российская нефть торговалась на уровне больше 60 долларов за баррель. С одной стороны, это снизит доходы России от продажи нефти. С другой — позволит избежать резкого скачка цен на бензин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Отмечается, что изначально предполагалось установить потолок цен в размере от 40 до 60 долларов за баррель. Однако в случае ограничения экспорта из России может произойти резкий скачок стоимости топлива, который вслед за собой спровоцирует резкий рост цен.