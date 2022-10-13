Новак: Россия не будет продавать нефть по «потолку» ни по какой цене

Россия не будет продавать нефть странам, которые установят потолок цен: ни по 60 долларов за баррель, ни по другой цене. Об этом 13 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по РИА Новости).
Евросоюз 6 октября одобрил новый пакет антироссийских санкций, включающий базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается поставлять энергоресурсы странам, которые этот потолок установят.