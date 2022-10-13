Новак: Россия не будет продавать нефть по «потолку» ни по какой цене

Россия не будет продавать нефть странам, которые установят потолок цен: ни по 60 долларов за баррель, ни по другой цене. Об этом 13 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак.



«Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по РИА Новости).

Евросоюз 6 октября одобрил новый пакет антироссийских санкций, включающий базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю.