На «Кинопоиске» появится новый контент Warner Bros., ушедшей из России

СМИ обратили внимание на то, что на «Кинопоиске» во вкладке «Скоро» появились сериалы студии Warner Bros., которая ранее объявляла о своем уходе из России. Онлайн кинотеатр 21 октября подтвердил ТАСС, что контент студии появится «в ближайшее время» — на странице каждого проекта можно увидеть дату предстоящего релиза.



Среди анонсированных проектов — новые сезоны сериалов «Харли Квинн», «Пенниуорт», «Старгерл» и «Кунг-фу».



Это не первое возвращение структур холдинга WarnerMedia на российский рынок — минувшим летом контент HBO Original появился на онлайн-сервисе «Амедиатека».

