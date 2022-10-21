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    Кино

    На «Кинопоиске» появится новый контент Warner Bros., ушедшей из России

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    СМИ обратили внимание на то, что на «Кинопоиске» во вкладке «Скоро» появились сериалы студии Warner Bros., которая ранее объявляла о своем уходе из России. Онлайн кинотеатр 21 октября подтвердил ТАСС, что контент студии появится «в ближайшее время» — на странице каждого проекта можно увидеть дату предстоящего релиза.

    Среди анонсированных проектов — новые сезоны сериалов «Харли Квинн», «Пенниуорт», «Старгерл» и «Кунг-фу».

    Это не первое возвращение структур холдинга WarnerMedia на российский рынок — минувшим летом контент HBO Original появился на онлайн-сервисе «Амедиатека».

    О своем уходе из России WarnerMedia заявила в начале марта 2022 года — в заявлении компании говорилось, что она «приостанавливает все новые виды деятельности в России», что включало прекращение вещания ее каналов, лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов.

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