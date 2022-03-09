Медиахолдинг WarnerMedia приостанавливает лицензирование, выпуск фильмов и игр в России

Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., временно приостанавливает вещание, лицензирование, выпуск фильмов и игр в России. Об этом 9 марта сообщает издание Variety со ссылкой на генерального директора холдинга Джейсона Килара.

«WarnerMedia приостанавливает все новые виды деятельности в России. Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов», — заявил Килар.