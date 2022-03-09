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Медиахолдинг WarnerMedia приостанавливает лицензирование, выпуск фильмов и игр в России

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Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., временно приостанавливает вещание, лицензирование, выпуск фильмов и игр в России. Об этом 9 марта сообщает издание Variety со ссылкой на генерального директора холдинга Джейсона Килара.

«WarnerMedia приостанавливает все новые виды деятельности в России. Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов», — заявил Килар.

В число активов WarnerMedia входят также New Line Cinema, компании DC Comics и DC Films, игровые студии NetherRealm, WB Montreal и Rocksteady.

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Комментарии (5)

***_555
Никитка-прОцент напатриотит, Базилевс накомедит, НТВ насериалят.
Денеб
Россия, вперёд? Ещё теснее сплотимся вокруг вождя?
sektor7
Три кота, мимишки, маша и медведь.
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Служебный роман, в поисках капитана Гранта, Афоня. Ну и все фильмы Гайдая.
Хватит
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