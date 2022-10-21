Суд отправил под стражу пятерых обвиняемых в обогащении на исчезнувшем петербуржце

Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четырех мужчин и одной женщины, которых обвиняют в мошенничестве с имуществом и деньгами исчезнувшего пенсионера. Изначально задержанных было шестеро, но на еще одного мужчину материалы в суд не поступали, сообщили 21 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Следствие считает, что этой осенью компания, догадываясь о возможной смерти пенсионера, проживавшего на Софийской улице, решила присвоить себе его имущество.