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    Суд отправил под стражу пятерых обвиняемых в обогащении на исчезнувшем петербуржце

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    2 комментария

    Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четырех мужчин и одной женщины, которых обвиняют в мошенничестве с имуществом и деньгами исчезнувшего пенсионера. Изначально задержанных было шестеро, но на еще одного мужчину материалы в суд не поступали, сообщили 21 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Следствие считает, что этой осенью компания, догадываясь о возможной смерти пенсионера, проживавшего на Софийской улице, решила присвоить себе его имущество.

    В собственности у 75-летнего мужчины были квартира, автомобиль «Сузуки» и полмиллиона накоплений. Подельники, по мнению оперативников, знали, что пенсионер одинокий. Имея на руках паспорт потерпевшего, на основании поддельных документов, они получили доверенность от нотариуса и прибрали все к рукам. Сумма ущерба составила почти 5 млн рублей.

    Не исключено, что на фигурантов вышли благодаря звонку сотрудницы банка. Она сообщила в полицию, что пенсионер вот уже 6 лет не снимал пенсию, не оплачивал коммунальные платежи и не оформлял никакие вклады. После этого звонка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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    Комментарии 2

    Майор Пронин22 Окт 2022 в 02:13
    Нотариуса, надеюсь, тоже в эту тёплую компанию.
    +4−0
    Роберт Лэнгдон22 Окт 2022 в 00:26
    Нет тела, нет дела? Всё же найдут
    +2−0
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