В Петербурге после заявления сотрудницы банка СК возбудил дело об убийстве

В Петербурге возбуждено дело об убийстве 75-летнего пенсионера, который пропал предположительно 6 лет назад. Все это время его никто не искал, и только заявление сотрудницы банка обратило внимание следствия на таинственное исчезновение пожилого мужчины. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 октября.



По данным «Фонтанки», 2 сентября в полицию обратилась специалист отдела противодействия мошенничествам одного из банков. Женщина рассказала, что с октября 2016 года пенсионер, проживающий на Софийской улице, перестал оформлять счета, платить за коммуналку и получать пенсию.

