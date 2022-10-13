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    В Петербурге после заявления сотрудницы банка СК возбудил дело об убийстве

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    В Петербурге возбуждено дело об убийстве 75-летнего пенсионера, который пропал предположительно 6 лет назад. Все это время его никто не искал, и только заявление сотрудницы банка обратило внимание следствия на таинственное исчезновение пожилого мужчины. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 октября.

    По данным «Фонтанки», 2 сентября в полицию обратилась специалист отдела противодействия мошенничествам одного из банков. Женщина рассказала, что с октября 2016 года пенсионер, проживающий на Софийской улице, перестал оформлять счета, платить за коммуналку и получать пенсию.

    Была проведена проверка, по результатам которой следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

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