Игрок «Зенита» Мантуан о Fan ID: Если фанатов не останется на стадионе, будет очень грустно

Бразильский полузащитник «Зенита» Мантуан ничего не слышал о Fan ID. Однако считает, что отсутствие болельщиков на стадионе окажется чувствительным. Об этом он заявил 21 октября в интервью «Фонтанке».



Он отметил, что фанаты сине-бело-голубых дают команде много энергии и сил, как дома, так и в выездных матчах. Особенно, когда речь идет об игре на «Газпром Арене».



«Если действительно произойдет так, что фанатов не останется на стадионе после Нового года, будет очень грустно, потому что мы окажемся без их мощной поддержки. Наши болельщики — это наш 12-й игрок», — заявил Мантуан.

