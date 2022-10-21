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    Игрок «Зенита» Мантуан о Fan ID: Если фанатов не останется на стадионе, будет очень грустно

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    3 комментария

    Бразильский полузащитник «Зенита» Мантуан ничего не слышал о Fan ID. Однако считает, что отсутствие болельщиков на стадионе окажется чувствительным. Об этом он заявил 21 октября в интервью «Фонтанке».

    Он отметил, что фанаты сине-бело-голубых дают команде много энергии и сил, как дома, так и в выездных матчах. Особенно, когда речь идет об игре на «Газпром Арене».

    «Если действительно произойдет так, что фанатов не останется на стадионе после Нового года, будет очень грустно, потому что мы окажемся без их мощной поддержки. Наши болельщики — это наш 12-й игрок», — заявил Мантуан.

    Полную версию интервью читайте в материале «Футболист «Зенита» Мантуан: Российское гражданство? Если закреплюсь в Петербурге, то почему бы и нет».

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    Комментарии 3

    SU LUX INN21 Окт 2022 в 23:56
    надо воспользоваться Моментом и вообще Воспретить это бесполезное для Простого народа перекатывание по газону меча из пустого в порожнее!
    +2−2
    Branig21 Окт 2022 в 22:02
    Фанатов мобилизовали или насущные проблемы перекрыли страсть к футболу? Остаётся только гадать.
    +2−2
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