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    Правительство выделит 7 млрд рублей на строительство ИТМО Хайпарка в Петербурге

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    Правительство РФ выделит 6,8 млрд рублей на строительство первой очереди инновационного центра ИТМО Хайпарка в городе-спутнике Петербурга Южном. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИТМО Хайпарк».

    Первая очередь состоит из здания главного учебного корпуса, студенческого клуба и двух корпусов общежития более чем на тысячу студентов.

    Главный корпус представляет собой ансамбль из девяти зданий, которые объединены общей крышей в виде диска. Кроме помещений непосредственно для образовательных функций там планируется разместить коворкинги, фабрику-лабораторию для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровую библиотеку, фуд-корт, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга. Также в главном корпусе будет построен атриум-трансформер.

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    С 2017 по 2021 год на проектирование и строительство инноцентра было выделено 9,9 млрд рублей, из которых 6,3 млрд рублей составили средства федерального бюджета, 3,6 млрд — из казны Петербурга. До конца 2024 года бюджет города должен перечислить еще около миллиарда рублей.

    В июле 2022 года Госстройнадзор выдал разрешение на строительство первых зданий ИТМО Хайпарка.

    ИТМО Хайпарк должен стать частью города-спутника Южный в Пушкинском районе. К 2027 году он включит в себя кампус университета, рассчитанный на обучение 3,6 тыс. человек, а также бизнес-инкубаторы и производства, научные центры. Последние будут ориентированы на прикладные исследования в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий. Стоимость всего проекта оценивается в 41 млрд рублей. В частности, 4,7 млрд готов выделить Петербург. Конкурс на разработку мастер-плана инноцентра выиграло московское бюро RTDA. В основу плана легла концепция, созданная британской компанией Allies and Morrison, — ее выбрали по итогам международного конкурса.

    Город-спутник Южный будет построен восточнее Киевского шоссе, у южной границы города. Проект рассчитан на строительство 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.

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    Комментарии 14

    VKuser27909221 Окт 2022 в 23:56
    Название не очень выбрали. Вредители, что ли? "Хаймарс" напоминает, нет? Или, что-то знают?
    +0−0
    27448804521 Окт 2022 в 22:26
    Жаль только что затянули. Например, проект с технопарком Ингрия провалился
    +0−0
    макарычЪ21 Окт 2022 в 20:56
    А оно нам надо?!
    +6−0
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