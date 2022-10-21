Правительство выделит 7 млрд рублей на строительство ИТМО Хайпарка в Петербурге

Правительство РФ выделит 6,8 млрд рублей на строительство первой очереди инновационного центра ИТМО Хайпарка в городе-спутнике Петербурга Южном. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИТМО Хайпарк».

Первая очередь состоит из здания главного учебного корпуса, студенческого клуба и двух корпусов общежития более чем на тысячу студентов.



Главный корпус представляет собой ансамбль из девяти зданий, которые объединены общей крышей в виде диска. Кроме помещений непосредственно для образовательных функций там планируется разместить коворкинги, фабрику-лабораторию для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровую библиотеку, фуд-корт, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга. Также в главном корпусе будет построен атриум-трансформер.