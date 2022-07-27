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    ИТМО «Хайпарк» получил разрешение на строительство первых зданий инноцентра

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    Госстройнадзор выдал разрешения на строительство первых зданий кампуса университета ИТМО «Хайпарк» и инноцентра. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба компании «СТАРТ Девелопмент».

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    Разрешение выдано для возведения главного учебного корпуса и первого корпуса общежития. Эти здания, а также второй корпус общежития, входят в первый этап строительства ИТМО «Хайпарк».

    Инженерную подготовку территории планируется закончить до конца 2022 года, а также начать строительство главного корпуса, приводит компания слова гендиректора АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров.

    Площадь главного корпуса составит 32,7 тыс. кв. метров. Он представляет собой ансамбль из девяти зданий, объединенный общей крышей в виде гигантского диска. На крыше разместятся спортивные зоны. А ее контур будет окаймлять беговая дорожка.

    В зданиях разместятся преподавательские и учебные аудитории, коворкинги, фабрика-лаборатория для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровая библиотека, фудкорт, книжные и сувенирные магазины, парковки для каршеринга и кикшеринг, а также атриум, который может трансформироваться в конгресс-зал на 2000 человек.

    Площадь первого корпуса общежития составит 18,8 тыс. кв. метров. В нем разместятся в основном, одно- и двухкомнатные квартиры, оснащенные кухнями и раздельным санузлом. Также предусмотрены апартаменты для маломобильных проживающих.

    «ИТМО Хайпарк» должен стать частью города-спутника Южный в Пушкинском районе. К 2027 году он включит в себя кампус университета, рассчитанный на обучение 3,6 тыс. человек, а также бизнес-инкубаторы и производства, научные центры. Последние будут ориентированы на прикладные исследования в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий. Стоимость всего проекта оценивается в 41 млрд рублей. В частности, 4,7 млрд готов выделить Петербург. Конкурс на разработку мастер-плана инноцентра выиграло московское бюро RTDA. В основу плана легла концепция, созданная британской компанией Allies and Morrison, — ее выбрали по итогам международного конкурса.

    Город-спутник Южный будет построен восточнее Киевского шоссе, у южной границы города. Проект рассчитан на строительство 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.

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