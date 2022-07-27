ИТМО «Хайпарк» получил разрешение на строительство первых зданий инноцентра

Госстройнадзор выдал разрешения на строительство первых зданий кампуса университета ИТМО «Хайпарк» и инноцентра. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба компании «СТАРТ Девелопмент».

Разрешение выдано для возведения главного учебного корпуса и первого корпуса общежития. Эти здания, а также второй корпус общежития, входят в первый этап строительства ИТМО «Хайпарк».



Инженерную подготовку территории планируется закончить до конца 2022 года, а также начать строительство главного корпуса, приводит компания слова гендиректора АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров.

