Станция метро «Парнас» закроется на вход на два часа раньше

Горожанам, планирующим 21 октября задержаться до вечера на Парнасе, стоит учитывать изменения в расписании работы одноименной станции метро. Из-за реконструкции в пятницу и субботу она закроет двери раньше.
Вестибюль станции «Парнас» 21 и 22 октября закроется для входа пассажиров уже в десять часов вечера. С 22:00 и до окончания работы метро станция будет работать только на выход. До ближайшего метро — станции «Проспект Просвещения» — пассажиры смогут доехать на автобусах № 198 и № 271 или № 199 — три остановки на первых двух или шесть на третьем, сообщает «Организатор перевозок».
Напомним, что на «Парнасе» собираются реконструировать входную линейку турникетов. Чтобы повысить пропускную способность станции, их количество увеличат до 11.