Станция метро «Парнас» закроется на вход на два часа раньше

Горожанам, планирующим 21 октября задержаться до вечера на Парнасе, стоит учитывать изменения в расписании работы одноименной станции метро. Из-за реконструкции в пятницу и субботу она закроет двери раньше.



Вестибюль станции «Парнас» 21 и 22 октября закроется для входа пассажиров уже в десять часов вечера. С 22:00 и до окончания работы метро станция будет работать только на выход. До ближайшего метро — станции «Проспект Просвещения» — пассажиры смогут доехать на автобусах № 198 и № 271 или № 199 — три остановки на первых двух или шесть на третьем, сообщает «Организатор перевозок».