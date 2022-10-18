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    Два дня вход на станцию метро «Парнас» будут закрывать раньше обычного

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    Реконструкция турникетов изменит режим работы станции метро «Парнас» в Петербурге в конце октября. Два дня она будет закрываться на вход на несколько часов раньше.

    В пятницу и субботу, 21 и 22 октября, вестибюль станции «Парнас» будет закрыт для входа пассажиров с 22:00 и до окончания работы метрополитена, сообщает 18 октября пресс-служба петербургского метро. В эти часы станция будет работать только на выход.

    На «Парнасе» проведут реконструкцию входной линейки турникетов. Их количество увеличат до 11. После завершения всех этапов реконструкции это позволит повысить пропускную способность вестибюля до 13 200 пассажиров в час. Сейчас она пропускает в час до 9600 пассажиров.

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