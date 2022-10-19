В США присяжные оправдали россиянина Игоря Данченко

Присяжные в США оправдали россиянина Игоря Данченко, обвиняемого в даче ложных показаний касательно связей Дональда Трампа с РФ. Об этом 19 октября сообщает РИА Новости. Данченко признан невиновным по всем четырем пунктам, а пятый ранее в ходе процесса снял судья Энтони Тренга.



Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента началось в 2017 году под предводительством спецпрокурора Роберта Мюллера. В 2019 году следствие заявило о неоднократных попытках Кремля повлиять на исход выборов, однако сослалось на недостаток улик.