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    В США присяжные оправдали россиянина Игоря Данченко

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    Присяжные в США оправдали россиянина Игоря Данченко, обвиняемого в даче ложных показаний касательно связей Дональда Трампа с РФ. Об этом 19 октября сообщает РИА Новости. Данченко признан невиновным по всем четырем пунктам, а пятый ранее в ходе процесса снял судья Энтони Тренга.

    Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента началось в 2017 году под предводительством спецпрокурора Роберта Мюллера. В 2019 году следствие заявило о неоднократных попытках Кремля повлиять на исход выборов, однако сослалось на недостаток улик.

    Позднее выяснилось, что главный автор досье бывший разведчик Кристофер Стил брал данные с сайта CNN iReport. Данченко арестовали в ноябре 2021 года. The Washington Post отмечала, что россиянину якобы передавал ложную информацию сотрудник штаба Клинтон. В итоге арестованного в том же месяце освободили под залог в 100 тысяч долларов.

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