Финны одобрили забор за миллионы евро на границе с Россией

Парламентские партии Финляндии одобрили постройку на восточной границе с Россией нового забора за сотни миллионов евро. К работам планируют приступить как можно быстрее.



Как пишут финские СМИ 18 октября, правительство Санны Марин хотело заручиться широкой политической поддержкой решения и созвало парламентские партии. Они единогласно поддержали проект забора.

По оценкам, строительство забора займет несколько лет и обойдется Финляндии в сотни миллионов евро. Забор покроет примерно 10–20 процентов восточной границы.