Финны одобрили забор за миллионы евро на границе с Россией

Парламентские партии Финляндии одобрили постройку на восточной границе с Россией нового забора за сотни миллионов евро. К работам планируют приступить как можно быстрее.
Как пишут финские СМИ 18 октября, правительство Санны Марин хотело заручиться широкой политической поддержкой решения и созвало парламентские партии. Они единогласно поддержали проект забора.
По оценкам, строительство забора займет несколько лет и обойдется Финляндии в сотни миллионов евро. Забор покроет примерно 10–20 процентов восточной границы.
Теперь правительству осталось принять решение о финансировании пилотного проекта. В случае быстрого выделения средств он может быть готов уже к началу лета 2023 года.
Уже как минимум восемь нелегалов задержали финские пограничники у границы с Россией за последние месяцы. Как правило, они просят в Суоми убежища. Забор, по задумке финнов, должен частично решить эту проблему.