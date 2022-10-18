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    Финны одобрили забор за миллионы евро на границе с Россией

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    Парламентские партии Финляндии одобрили постройку на восточной границе с Россией нового забора за сотни миллионов евро. К работам планируют приступить как можно быстрее.

    Как пишут финские СМИ 18 октября, правительство Санны Марин хотело заручиться широкой политической поддержкой решения и созвало парламентские партии. Они единогласно поддержали проект забора.

    По оценкам, строительство забора займет несколько лет и обойдется Финляндии в сотни миллионов евро. Забор покроет примерно 10–20 процентов восточной границы.

    Теперь правительству осталось принять решение о финансировании пилотного проекта. В случае быстрого выделения средств он может быть готов уже к началу лета 2023 года.

    Уже как минимум восемь нелегалов задержали финские пограничники у границы с Россией за последние месяцы. Как правило, они просят в Суоми убежища. Забор, по задумке финнов, должен частично решить эту проблему.

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