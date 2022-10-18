Ленинградский зоопарк показал необычные гамаки для экзотических животных

Старые пожарные рукава, которые никогда не использовались, но были списаны по истечении срока годности, пригодились в Ленинградском зоопарке. Из них умельцам удалось смастерить гамаки для белоруких гиббонов.



«У пожарных рукавов есть важные преимущества: они очень прочные и выдерживают вес даже самой упитанной и энергичной обезьяны, а также этот материал не боится воды и долго служит», — рассказали 18 октября в пресс-службе зверинца.