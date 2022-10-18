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    Ленинградский зоопарк показал необычные гамаки для экзотических животных

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    Старые пожарные рукава, которые никогда не использовались, но были списаны по истечении срока годности, пригодились в Ленинградском зоопарке. Из них умельцам удалось смастерить гамаки для белоруких гиббонов.

    «У пожарных рукавов есть важные преимущества: они очень прочные и выдерживают вес даже самой упитанной и энергичной обезьяны, а также этот материал не боится воды и долго служит», — рассказали 18 октября в пресс-службе зверинца.

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    В целом использование такого материала для создания инвентаря в зоопарках — распространённая в мире практика. Он не только крепок, но и быстро сохнет: сотрудники могут не снимать гамаки или качели, когда моют вольер.

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