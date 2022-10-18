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    Суд не оценил творчество блогеров, устроивших на дорогах Петербурга «дикие шашки»

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    Октябрьский райсуд Петербурга ознакомился с контентом блогеров, предпочитающих быстрое и небезопасное передвижение по дорогам. Пришлось его запретить.

    Речь идет о двух YouTube-каналах, сообщает 18 октября объединенная пресс-служба городских судов. Молодые люди устраивали «дикие шашки»: превышали скорость и опасно перестраивались в другие ряды. Все это они снимали на видео и выкладывали в Сеть.

    Суд счел, что такое вождение угрожает жизни и здоровью людей, а также сохранности машин, и запретил информацию по двум ссылкам.

    «Фонтанка» писала, что в начале октября суд прекратил дело в отношении красноярца, исполнившего на «Шкоде» без номеров прыжок у Летнего сада. Ему назначили штраф.

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