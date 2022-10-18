Суд не оценил творчество блогеров, устроивших на дорогах Петербурга «дикие шашки»

Октябрьский райсуд Петербурга ознакомился с контентом блогеров, предпочитающих быстрое и небезопасное передвижение по дорогам. Пришлось его запретить.



Речь идет о двух YouTube-каналах, сообщает 18 октября объединенная пресс-служба городских судов. Молодые люди устраивали «дикие шашки»: превышали скорость и опасно перестраивались в другие ряды. Все это они снимали на видео и выкладывали в Сеть.



Суд счел, что такое вождение угрожает жизни и здоровью людей, а также сохранности машин, и запретил информацию по двум ссылкам.

