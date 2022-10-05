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    Дело о GTA-трюке у Летнего сада прекращено. Лихач зашел через «Алешу»

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    Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении красноярца Сергея Полева, исполнившего на «Шкоде» без номеров прыжок у Летнего сада. Об этом 5 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    О прекращении дела с назначением штрафа ходатайствовало следствие. Уточнялось, что Полев ранее не судим, обвинялся в преступлении небольшой тяжести, пожертвовал в фонд «Алеша» 30 тысяч рублей. В итоге суд дело прекратил, назначив молодому человеку штраф в размере 150 тысяч рублей.

    Но вот с машиной, на которой выполнялись трюки бесправным Полевым, не все так ясно. Она признана вещдоком. Защита Полева попросила суд вернуть «Шкоду» со штрафстоянки законной владелице — Марии Привалихиной. Прокурор же просил машину конфисковать как орудие преступления. Суд постановил вернуть автомобиль законному владельцу, прокурор не согласился с решением и подал апелляционное представление. Дзержинский суд нашел в нем недочеты и вернул прокурору. «Шкода» пока на стоянке.

    «Фонтанка» писала, как неизвестный стритрейсер взлетел на черной «Шкоде» без номеров, используя мостик у Летнего сада в качестве трамплина. Впоследствии ролик с опасным трюком появился в социальных сетях. Мужчину обвиняли по уголовной статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

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