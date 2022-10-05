Дело о GTA-трюке у Летнего сада прекращено. Лихач зашел через «Алешу»

Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении красноярца Сергея Полева, исполнившего на «Шкоде» без номеров прыжок у Летнего сада. Об этом 5 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



О прекращении дела с назначением штрафа ходатайствовало следствие. Уточнялось, что Полев ранее не судим, обвинялся в преступлении небольшой тяжести, пожертвовал в фонд «Алеша» 30 тысяч рублей. В итоге суд дело прекратил, назначив молодому человеку штраф в размере 150 тысяч рублей.

