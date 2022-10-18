Путин проведет заседание Совбеза. Об угрозах доложит Медведев

Президент Владимир Путин 19 октября в режиме видеоконференции проведет заседание Совета Безопасности РФ. Об этом 18 октября заявили в пресс-службе Кремля.
«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», – говорится в сообщении.
Отдельно отмечается, что с докладом выступит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Еще в августе Медведев анонсировал заседание Совбеза, где будет рассмотрен вопрос миграции. Также он говорил о подготовке нового всеобъемлющего законопроекта, который «должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев».