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    Путин проведет заседание Совбеза. Об угрозах доложит Медведев

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    Президент Владимир Путин 19 октября в режиме видеоконференции проведет заседание Совета Безопасности РФ. Об этом 18 октября заявили в пресс-службе Кремля.

    «Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», – говорится в сообщении.

    Отдельно отмечается, что с докладом выступит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Еще в августе Медведев анонсировал заседание Совбеза, где будет рассмотрен вопрос миграции. Также он говорил о подготовке нового всеобъемлющего законопроекта, который «должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев».

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