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    Мобилизация

    Госдума поддержала законопроект о праве мобилизованных управлять бизнесом через доверенных лиц

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    Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который позволит мобилизованным предпринимателям управлять бизнесом через доверенных лиц.

    Поправки предлагается внести в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Сейчас военнослужащие не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.

    Согласно предлагаемым изменениям, граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями организации, призванные на службу по мобилизации, «могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц».

    Кроме того, предлагается давать мобилизованным неделю для решения организационных вопросов, связанных с передачей дел доверенным лицам.

    «Подобный подход исключает необходимость осуществления мобилизованными гражданами экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняет возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности, а также исключает наступление неблагоприятных правовых последствий», — сказано в пояснительной записке.

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