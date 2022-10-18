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    Боевые действия на Украине

    После обстрела курских сёл в огородах обезвреживают снаряды. Без пострадавших не обошлось

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    В результате утреннего обстрела приграничных населённых пунктов Курской области была легко ранена женщина. Об этом 18 октября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

    По его словам, во вторник зафиксировано более шести прилётов по посёлку Тёткино и селу Попово-Лежачи со стороны Украины. Пострадала местная жительница, в лицо которой попали осколки стекла.

    «Ей уже оказана помощь, она направляется домой», — уточнил губернатор.

    Снаряды попали в уже сгоревший дом и огороды, часть не разорвалась. Жителей просят сообщать о них по телефону 112 и не трогать руками — боеприпасы обезвредят сапёры.

    Были повреждены провода, но специалисты быстро восстановили электроснабжение.

    Перебои с электричеством наблюдают и в Белгородской области. В результате обстрелов без света остались два села, движение поездов приостанавливали.

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