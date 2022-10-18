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    Боевые действия на Украине

    Обстрелы Белгородской области продолжаются. Есть раненый, два села без света

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    Грайворонские сёла Белгородской области подверглись миномётному обстрелу во вторник, 18 октября. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, под обстрел попала территория молочного комплекса в Мокрой Орловке. Пострадавших в результате случившегося нет. В селе Глотово ранен мужчина, его госпитализировали в Грайворонскую больницу.

    «Снарядами задеты две линии электропередач. Без света остались два села: Безымено и Дунайка. Аварийные бригады выехали на место», — рассказывает Гладков в телеграм-канале.

    Ранее губернатор сообщил об обстреле сельской железнодорожной станции и пострадавшем мужчине. Район Гладков не уточнил.

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