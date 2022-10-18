Обстрелы Белгородской области продолжаются. Есть раненый, два села без света

Грайворонские сёла Белгородской области подверглись миномётному обстрелу во вторник, 18 октября. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел попала территория молочного комплекса в Мокрой Орловке. Пострадавших в результате случившегося нет. В селе Глотово ранен мужчина, его госпитализировали в Грайворонскую больницу.



«Снарядами задеты две линии электропередач. Без света остались два села: Безымено и Дунайка. Аварийные бригады выехали на место», — рассказывает Гладков в телеграм-канале.

