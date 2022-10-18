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    В Белгородской области после обстрела приостановили движение поездов, пострадал один человек

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    Одно из сёл Белгородской области подверглось обстрелу — пострадал мужчина, временно приостановлено движение поездов. Об этом 18 октября рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

    Обстрелу подверглась сельская железнодорожная станция. У пострадавшего осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей. Мужчине оказывается медицинская помощь. Также повреждения получила контактная сеть железнодорожных путей. Из-за этого временно приостановлено движение поездов.

    «Аварийные бригады уже устраняют последствия», — говорится в Telegram-канале губернатора Белгородской области.

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