В Белгородской области после обстрела приостановили движение поездов, пострадал один человек

Одно из сёл Белгородской области подверглось обстрелу — пострадал мужчина, временно приостановлено движение поездов. Об этом 18 октября рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Обстрелу подверглась сельская железнодорожная станция. У пострадавшего осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей. Мужчине оказывается медицинская помощь. Также повреждения получила контактная сеть железнодорожных путей. Из-за этого временно приостановлено движение поездов.
«Аварийные бригады уже устраняют последствия», — говорится в Telegram-канале губернатора Белгородской области.