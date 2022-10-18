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    «Аэрофлоту» понадобится набрать 3,5 тысячи пилотов, чтобы управлять новыми самолетами

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    Для эксплуатации новых самолетов «Аэрофлоту» нужно набрать порядка 3,5 тысячи пилотов. Об этом 18 октября заявил гендиректор компании Сергей Александровский на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации, передает «Интерфакс».

    Он добавил, что за девять месяцев группа «Аэрофлот» перевезла 31,3 миллиона пассажиров: 15,9 миллиона — сам «Аэрофлот», 8,9 — «Победа» и 6,5 — «Россия».

    В начале сентября «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) договорились, что в 2023–2030 годах компания получит на условиях лизинга 210 самолетов, всего в соглашении их фигурирует 339.

    В следующем году «Аэрофлот» может получить первые два SSJ-NEW, а с 2024 года планируется поставка первых шести МС-21 и семи Ту-214. По предварительным данным, контракты подпишут до конца года.

    Ранее «Фонтанка» писала, что «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), Бангкок (Таиланд) и Гоа (Индия).

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