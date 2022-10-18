«Аэрофлоту» понадобится набрать 3,5 тысячи пилотов, чтобы управлять новыми самолетами

Для эксплуатации новых самолетов «Аэрофлоту» нужно набрать порядка
Он добавил, что за девять месяцев группа «Аэрофлот» перевезла
В начале сентября «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) договорились, что в 2023–2030 годах компания получит на условиях лизинга 210 самолетов, всего в соглашении их фигурирует 339.
В следующем году «Аэрофлот» может получить первые два SSJ-NEW, а с 2024 года планируется поставка первых шести МС-21 и семи Ту-214. По предварительным данным, контракты подпишут до конца года.
Ранее «Фонтанка» писала, что «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), Бангкок (Таиланд) и Гоа (Индия).