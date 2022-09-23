«Аэрофлот» возобновляет полеты туда, где можно отдохнуть

«Аэрофлот» с осени возобновляет регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), Бангкок (Таиланд) и Гоа (Индия). Выполнять их будут самолеты Airbus A330, сообщает 23 сентября пресс-служба авиакомпании.



Полеты в Коломбо возобновятся с 9 октября, сначала туда будут летать дважды в неделю. С 30 октября — в Бангкок (семь рейсов в неделю), а со 2 ноября — в Гоа (до трех рейсов в неделю).



Продажа билетов в Коломбо и Бангкок уже открыта, а в Гоа будет открыта в ближайшее время.

