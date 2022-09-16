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    «Богатая история и древняя культура». Путин хочет добиться безвизового режима между Россией и Индией

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    Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди активизировать переговорный процесс по безвизовым поездкам между странами.

    «Для россиян традиционно большой интерес представляют богатая история и древняя культура Индии, в этой связи предлагаем активизировать переговорный процесс по соглашению о безвизовых туристических поездках», — сказал российский лидер 16 сентября на встрече с Моди в Самарканде. Кроме того, Путин предложил подумать и о проведении в 2024 году перекрёстных годов России и Индии.

    Сейчас россиянам для поездки в Индию необходимо получить визу. Оформить ее можно, в том числе, в Генконсульстве в Петербурге, а также онлайн в электронном виде.

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