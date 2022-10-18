Правосудие по-американски, или Сколько стоит напасть на терапевта в Петербурге

Сборщик мебели недолго просидел в изоляторе после того, как его задержали по делу о нападении на женщину в Приморском районе. В момент встречи с полицией он больше волновался за успех в игре и просил супругу «пробить щит».



В МВД 28-летний врач-терапевт одной из петербургских поликлиник обратилась вечером 11 октября, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Она рассказала, что около половины девятого шла от станции метро «Удельная» домой по Фермскому шоссе, когда к ней подошел мужчина, схватил за руку и спросил: «Где метро?». Женщина указала ему направление и поспешила дальше. С таким же вопросом мужчина нетвердой походкой подошел к парочке, а потом быстрым шагом догнал врача. Он показал ей нож и потребовал отдать телефон, что испуганная женщина и сделала. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

