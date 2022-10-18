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    Правосудие по-американски, или Сколько стоит напасть на терапевта в Петербурге

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    Сборщик мебели недолго просидел в изоляторе после того, как его задержали по делу о нападении на женщину в Приморском районе. В момент встречи с полицией он больше волновался за успех в игре и просил супругу «пробить щит».

    В МВД 28-летний врач-терапевт одной из петербургских поликлиник обратилась вечером 11 октября, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Она рассказала, что около половины девятого шла от станции метро «Удельная» домой по Фермскому шоссе, когда к ней подошел мужчина, схватил за руку и спросил: «Где метро?». Женщина указала ему направление и поспешила дальше. С таким же вопросом мужчина нетвердой походкой подошел к парочке, а потом быстрым шагом догнал врача. Он показал ей нож и потребовал отдать телефон, что испуганная женщина и сделала. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

    После проверки её заявления было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». А уже утром 13 октября уголовный розыск Приморского района на проспекте Энгельса задержал подозреваемого — 43-летнего сборщика мебели, который проживает в Выборгском районе Петербурга.

    Похищенный телефон у него не нашли. А в момент задержания он звонил супруге не для того, чтобы предупредить, а для того, чтобы она закончила его действия в компьютерной игре. По предварительной информации, мужчина большую часть свободного от работы времени проводит с компьютером и пивом. В правоохранительных органах не исключают, что причиной нападения на врача стала не жажда наживы, а то, что фигурант спутал виртуальную жизнь с реальностью.

    В субботу, 14 октября, Приморский районный суд дал подозреваемому 72 часа для того, чтобы собрать залог в размере 900 тысяч рублей. И в понедельник, 17 октября, мужчина ушел домой, продолжать побеждать на полях игры.

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