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    Мобилизация

    Кремль ответил на вопрос о завершении частичной мобилизации в России

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    Пока не планируется появление указа президента РФ Владимира Путина об окончании частичной мобилизации. Об этом 18 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Коммерсантъ».

    «Пока таких решений нет», — сказал представитель Кремля.

    Однако, по словам Пескова, в регионах, где выполнили мобилизационное задание, процесс остановлен. Также он сообщил, что речи о превышении заявленного количества призванных не идет — мобилизовать должны до 300 тысяч человек.

    Накануне в Москве и Подмосковье заявили об окончании частичной мобилизации. «Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Согласно федеральному закону «О мобилизации», мобилизация, как всеобщая, так и частичная, вводится и отменяется только указом президента. Соответствующий указ (о начале мобилизации) Владимир Путин подписал 21 сентября. 14 октября он сказал, что мобилизационные мероприятия должны закончиться в течение двух недель. В настоящее время президентского указа об окончании мобилизации нет.

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