Кремль ответил на вопрос о завершении частичной мобилизации в России

Пока не планируется появление указа президента РФ Владимира Путина об окончании частичной мобилизации. Об этом 18 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Коммерсантъ».
«Пока таких решений нет», — сказал представитель Кремля.
Однако, по словам Пескова, в регионах, где выполнили мобилизационное задание, процесс остановлен. Также он сообщил, что речи о превышении заявленного количества призванных не идет — мобилизовать должны до 300 тысяч человек.
Накануне в Москве и Подмосковье заявили об окончании частичной мобилизации. «Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.