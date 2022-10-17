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    Мобилизация

    В Подмосковье отчитались о завершении частичной мобилизации

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    Главы регионов продолжают делать заявления, которые федеральный закон не относит к их компетенции. На этот раз о завершении частичной мобилизации сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — пишет он в своем телеграм-канале.

    Ранее днем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в столице.

    Согласно федеральному закону «О мобилизации», мобилизация, как всеобщая, так и частичная, вводится и отменяется только указом президента. Соответствующий указ (о начале мобилизации) Владимир Путин подписал 21 сентября. 14 октября он сказал, что мобилизационные мероприятия должны закончиться в течение двух недель. В настоящее время президентского указа об окончании мобилизации нет.

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