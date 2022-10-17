В Подмосковье отчитались о завершении частичной мобилизации

Главы регионов продолжают делать заявления, которые федеральный закон не относит к их компетенции. На этот раз о завершении частичной мобилизации сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



«Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — пишет он в своем телеграм-канале.



Ранее днем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в столице.

