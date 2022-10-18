Курский губернатор рассказал об очередном обстреле

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об очередной атаке со стороны ВСУ. Обстрелу подверглись посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Об этом губернатор сообщил 18 октября в своём Telegram-канале.

По словам Старовойта, есть сведения о перебоях с электричеством. Информация о пострадавших и повреждениях станет ясна позже.



О прошлом обстреле посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи губернатор рассказывал 13 октября. Было зафиксировано не менее 15 прилётов. Оба населённых пункта тогда остались без света.

