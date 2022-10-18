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    Боевые действия на Украине

    Курский губернатор рассказал об очередном обстреле

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    Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об очередной атаке со стороны ВСУ. Обстрелу подверглись посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Об этом губернатор сообщил 18 октября в своём Telegram-канале.

    По словам Старовойта, есть сведения о перебоях с электричеством. Информация о пострадавших и повреждениях станет ясна позже.

    О прошлом обстреле посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи губернатор рассказывал 13 октября. Было зафиксировано не менее 15 прилётов. Оба населённых пункта тогда остались без света.

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