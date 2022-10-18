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    Полицейские в Петербурге заявились в квартиру, где круглосуточно играли в покер

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    Квартира в одном из домов в Приморском районе Петербурга в течение двух лет служила приютом для любителей карточных игр. Конец работе подпольного заведения положил внезапный визит полицейских.

    В помещении на Горной улице, 27 было всё необходимое для покера — стол, фишки и игральные карты, которые, судя по всему, не пылились. Злоумышленникам удалось заработать около 50 млн руб. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Заведение работало круглосуточно. Чтобы оно не пустовало, сотрудники ежедневно обзванивали клиентов и приглашали их «в гости». За порядком следили организатор, администратор и четыре крупье.

    Возбуждено уголовное дело по третьей части 171.2 статьи УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»).

    Силовики задержали 45-летних организатора и администратора, а вместе с ними — 29-летнюю девушку-крупье.

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