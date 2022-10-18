Полицейские в Петербурге заявились в квартиру, где круглосуточно играли в покер

Квартира в одном из домов в Приморском районе Петербурга в течение двух лет служила приютом для любителей карточных игр. Конец работе подпольного заведения положил внезапный визит полицейских.



В помещении на Горной улице, 27 было всё необходимое для покера — стол, фишки и игральные карты, которые, судя по всему, не пылились. Злоумышленникам удалось заработать около 50 млн руб. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

