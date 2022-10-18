ЗакС Петербурга попросил Мишустина защитить население от вышек сотовой связи

Петербургский парламент обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой дать Роспотребнадзору полномочия контролировать установку и работу вышек сотовой связи на всех этапах. Соответствующий проект обращения депутаты на заседании 18 октября поддержали в окончательном, втором чтении.



Обращение касается «совершенствования существующих механизмов контроля эксплуатации антенно-мачтовых сооружений связи». Как отмечают авторы обращения, к депутатам регулярно поступают жалобы от петербуржцев, которые обеспокоены размещением вышек сотовой связи рядом со школами, детсадами, другими социальными объектами, а также у жилых домов, детских и спортивных площадок.

