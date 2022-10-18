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    ЗакС Петербурга попросил Мишустина защитить население от вышек сотовой связи

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    Петербургский парламент обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой дать Роспотребнадзору полномочия контролировать установку и работу вышек сотовой связи на всех этапах. Соответствующий проект обращения депутаты на заседании 18 октября поддержали в окончательном, втором чтении.

    Обращение касается «совершенствования существующих механизмов контроля эксплуатации антенно-мачтовых сооружений связи». Как отмечают авторы обращения, к депутатам регулярно поступают жалобы от петербуржцев, которые обеспокоены размещением вышек сотовой связи рядом со школами, детсадами, другими социальными объектами, а также у жилых домов, детских и спортивных площадок.

    С 1 марта 2021 года владельцы вышек самостоятельно осуществляют контроль за соблюдением санитарных правил и нормативов после ввода оборудования в эксплуатацию — раз в три года. Роспотребнадзор в данной ситуации отвечает только за согласование установки вышек.

    Ранее в Заксобрании уже обсуждали проблемы установки вышек и страхов населения. Тогда эксперты и участники сошлись во мнении, что в городе хромает просветительский аспект.

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