В Хабаровском крае призвали всех безработных, подходящих под критерии мобилизации

И. о. военного комиссара Хабаровского края Вячеслав Макаров рассказал о ходе частичной мобилизации. В регионе призваны на службу все безработные жители, которые подходят по требованиям.



«По безработным работа проведена в полном объеме. Все безработные, соответствующие критериям мобилизации, призваны и направлены в воинские части», — цитирует 18 октября ТАСС выступление Макарова на телеканале «Губерния».



По информации правительства края, в начале сентября там насчитывалось около 5 тысяч безработных, сколько мужчин, а сколько женщин — не уточняется.

