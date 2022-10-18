В Хабаровском крае призвали всех безработных, подходящих под критерии мобилизации

И. о. военного комиссара Хабаровского края Вячеслав Макаров рассказал о ходе частичной мобилизации. В регионе призваны на службу все безработные жители, которые подходят по требованиям.
«По безработным работа проведена в полном объеме. Все безработные, соответствующие критериям мобилизации, призваны и направлены в воинские части», — цитирует 18 октября ТАСС выступление Макарова на телеканале «Губерния».
По информации правительства края, в начале сентября там насчитывалось около 5 тысяч безработных, сколько мужчин, а сколько женщин — не уточняется.
В начале октября глава края Михаил Дегтярев сообщил, что из нескольких тысяч человек, получивших повестки, примерно половину вернули по домам. Как выяснилось, они не подходили по критериям мобилизации. После этого власти отстранили военного комиссара Юрия Лайко от занимаемой должности.