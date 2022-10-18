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    Шестиклассник в Петербурге три дня терпел боль после драки в школе, а потом его увезла скорая

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    Скорая ночью увезла из квартиры в Невском районе мальчика, который получил травмы во время школьной драки.

    12-летнего жителя Дальневосточного проспекта увезли в детскую городскую больницу № 5 накануне около пяти утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 октября. Врачи оценили его состояние, как тяжелое: у подростка зафиксированы несколько травм живота.

    Как удалось выяснить сотрудникам полиции, еще 14 октября мальчика около 9 утра в школе на улице Тельмана ударил в живот кулаком одноклассник. После чего у него начались боли.

    Проводится проверка.

    Семья у пострадавшего полная, на учетах не состоит.

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