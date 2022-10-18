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    Министр обороны Финляндии не исключил изъятия имущества россиян в «важных для безопасности районах»

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    В Финляндии существует механизм экспроприации имущества, которое находится в «критически важных для безопасности районах» страны. Об этом сообщил министр обороны Антти Кайкконен, передает 18 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на финские СМИ.

    Он не стал говорить, рассматривается ли в настоящее время такая инициатива, но отметил, что все сделки с россиянами представляют «риски для безопасности».

    «Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует», — сказал он.

    Ранее министр обороны Финляндии сообщил о заинтересованности в европейской системе ПВО.

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