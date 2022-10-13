Министр обороны Финляндии сообщил о заинтересованности в европейской системе ПВО

Финляндия заинтересована в разработке европейской системы противовоздушной обороны, однако не планирует играть в ней центральную роль, заявил журналистам в среду министр обороны Финляндии Антти Кайкконен после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе. Об этом 12 октября сообщило агентство Reuters.



В сентябре министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что на встрече министров обороны в Брюсселе 12–13 октября Берлин собирается заключить с другими странами НАТО сделку, предусматривающую создание системы противовоздушной обороны.

