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    Министр обороны Финляндии сообщил о заинтересованности в европейской системе ПВО

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    Финляндия заинтересована в разработке европейской системы противовоздушной обороны, однако не планирует играть в ней центральную роль, заявил журналистам в среду министр обороны Финляндии Антти Кайкконен после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе. Об этом 12 октября сообщило агентство Reuters.

    В сентябре министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что на встрече министров обороны в Брюсселе 12–13 октября Берлин собирается заключить с другими странами НАТО сделку, предусматривающую создание системы противовоздушной обороны.

    В конце августа о намерении создать новую единую систему ПВО в ЕС говорил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, это дешевле и эффективнее, чем решения на национальном уровне, напоминает ТАСС.

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