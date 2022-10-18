Лучшим футболистом мира по итогам минувшего сезона признан Карим Бензема

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем приза «Золотой мяч-2022». Сомнений в этом исходе не было задолго до церемонии.



Награду лучшему игроку прошлого сезона 34-летний игрок получил на торжественной церемонии в Париже вечером 17 октября. Помимо того, что «Реал» в очередной раз выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, Бензема оказался лучшим бомбардиром в обоих этих турнирах, так что в гонке за «Золотой мяч» он был безусловным фаворитом.



Бензема впервые получил эту награду, обойдя в голосовании таких футболистов как Садио Мане, Кевин де Брюйне, Роберт Левандовски, Мохамед Салах, Киллиан Мбаппе, Тибо Куртуа, Винисиус, Лука Модрич и Эрлинг Холанд. Лионель Месси, который взял приз год назад в 7-ф раз в карьере, в этот раз даже не номинировался; его постоянный конкурент Криштиану Роналду занял 20-е место по итогам голосования.

