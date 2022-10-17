Мобилизация без оглядки на ФИО. Военкомат настойчиво зовет Владимировича, а Вадимович уже собрался

В Петербурге мобилизовали сотрудника метрополитена, перепутав отчество. У матери вопрос: кого именно мобилизовали с точки зрения системы, ее сына или какого-то незнакомца?

26-летний петербуржец Александр работает в метрополитене в службе помощи маломобильным гражданам. В 2014 году прошел срочную службу, военно-учетная специальность — стрелок, рядовой. В субботу, 24 сентября, утром раздался стук в дверь: принесли повестку из военкомата Красногвардейского района.



Фото: предоставлено родными Александра Вадимовича Фото: предоставлено родными Александра Вадимовича Поделиться Поделиться





— Он решил, что не будет ни прятаться, ни бегать, — рассказала «Фонтанке» мама Александра, Екатерина. — Открыл дверь. Там стоит бабушка «божий одуванчик» из ЖКС. Никаких документов у него никто не проверял, участкового не было. Она вручила повестку, сын увидел фамилию, имя, дальше читать не стал, расписался. И 26 сентября, в понедельник, уже был в части.



Фото: предоставлено родными Александра Вадимовича Поделиться Поделиться





Тогда же, в понедельник, Екатерина отправила фото повестки сына в военный стол отдела кадров метрополитена, как только там начался рабочий день. Чтобы там понимали, куда делся их сотрудник. Дальше случилось странное.



— Мне позвонили и сказали: «А у нас такого сотрудника нет», — говорит Екатерина.

Оказалось, что повестка выписана на некоего Александра Владимировича. А в метрополитене все это время числился ее сын, Александр Вадимович. Мать бросилась в военкомат. По словам женщины, там ее попытались успокоить: мол, техническая ошибка, сейчас мы отчество исправим, подправим, и все будет нормально. Всю следующую неделю женщина добивалась, чтобы ей показали учетную карточку сына.

— Выяснилось, что в военкомате нет учетной карточки на Александра Вадимовича. Как так? Учетная карточка на него должна вестись с 2014 года, когда он отслужил. К тому же метрополитен при трудоустройстве сразу же отправляет данные в военкоматы: прибыл на работу такой-то, — говорит Екатерина. — А учетную карточку на Александра Вадимовича нашли и мне показали спустя неделю, я чуть ли не жила в этом военкомате. В ней не было фотографии, а дата рождения была такая же, как у моего сына. А кто знает, может быть, это совсем другой человек с такой же датой рождения? Это технический сбой или халатность? Или подлог? Я хотела эту карточку сфотографировать, но мне не дали, сказали — «только для служебного пользования». Но получается, что раз в военкомате нет учетной карточки на Александра Вадимовича, никаких пометок о том, что мобилизовался именно он, нигде не сделали.



И вишенкой на торте: 6 октября в квартиру, где живут Александр с матерью, пришла новая повестка. Снова на загадочного Александра Владимировича.



Фото: предоставлено родными Александра Вадимовича Поделиться Поделиться







Екатерина не оставляет надежды привлечь внимание к ситуации, в которой оказался ее сын:

— Я уже хочу, чтобы вернули его. Но пусть хотя бы документы нормально оформят. А то что же это получается, стрелять будет Вадимович, а звезду Героя будет получать, извините, Владимирович?

— Получается, я здесь нахожусь без документов, — сказал сам Александр «Фонтанке». — По сути, меня здесь нет, здесь какой-то другой человек. И, если что-то со мной случится, мама даже не узнает об этом, ей ничего не скажут. Не говоря уже о каких-то выплатах.





Нет, так не получается. В Западном военном округе «Фонтанке» подтвердили, что в Сертолово проходит подготовку рядовой с указанными данными. Отчество у него совпадает с паспортом и с документом воинского учёта (военным билетом) — то есть Вадимович. При оформлении военнослужащего и зачислении его в списки части ошибка военкомата была исправлена.

Тем не менее Екатерина отправила жалобы на путаницу в отчествах всюду, куда смогла: в военную прокуратуру, в Минобороны, в Генпрокуратуру, в администрацию города, военному прокурору Северо-Западного округа, в администрацию президента. Ездила даже в комендатуру в Сертолово, где в воинской части находится ее сын. Там ему сразу же выдали форму, поставили на довольствие. Близкие тоже кое-что купили ему в дорогу: наколенники, коврик-пенку для сна, медикаменты. «Список нам не дали аптечки, мы сами собрали бинты-жгуты, что-то от инфекции, против поноса», — говорит мать.

В этой истории есть и еще один нюанс. В военном билете Александра стоит штамп, согласно которому мобилизационное предписание было ему выдано еще 22 сентября.



— Но это вообще невозможно, — говорит Александр. — Я это предписание получил 24 сентября. А 26 сентября уехал в часть. При этом в моем военном билете до сих пор нет печати о том, что меня мобилизовали. Но такая ситуация здесь у нескольких человек. Как долго мы будем проходить слаживание, неизвестно. Каждый день говорят новую информацию. Сначала обещали, что 14 октября будет строевой смотр, проверят, готовы ли мы к отправке, а 15-го мы уже уедем из части. Сейчас говорят, что смотр будет только 21 октября.



Красногвардейский район стал своеобразным чемпионом по странным историям, связанным с мобилизацией. Повестки здесь приходили женщинам, многодетным отцам и даже покойным. Теперь в общую «копилку» добавился, непонятно, существующий ли в природе Александр Владимирович. Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

