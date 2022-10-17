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    Боевые действия на Украине

    Россиян призвали не публиковать в интернете кадры с последствиями обстрелов ВСУ

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    Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал российских граждан обращать внимание на своё поведение в социальных сетях, а именно — воздержаться от публикации в интернете кадров с последствиями обстрелов со стороны ВСУ. Об этом он сообщил 17 октября в своём Telegram-канале.

    Он отметил, что после первого дня ударов по Киеву и другим городам Украины в интернете перестали публиковаться видео попаданий. «У нас же — чуть ли не корректируют наведение на цель в прямом эфире», — сказал он.

    Константинов подчеркнул, что сейчас это наиболее важно с учётом того, что Киев активизировал обстрелы российских территорий, в частности — Белгородской области. Он также уверен, что на этот счет «подоспеют и правовые акты, регулирующие эту смертоносную в нынешних условиях "свободу слова"».

    Вчера «Фонтанка» писала, что Белгородская область снова подверглась обстрелам со стороны Украины. Жители Белгорода слышали более десяти взрывов. Четыре человека пострадали, трое из них — члены одной семьи. Пожилой мужчина получил контузию.

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