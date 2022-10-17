Россиян призвали не публиковать в интернете кадры с последствиями обстрелов ВСУ

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал российских граждан обращать внимание на своё поведение в социальных сетях, а именно — воздержаться от публикации в интернете кадров с последствиями обстрелов со стороны ВСУ. Об этом он сообщил 17 октября в своём Telegram-канале.



Он отметил, что после первого дня ударов по Киеву и другим городам Украины в интернете перестали публиковаться видео попаданий. «У нас же — чуть ли не корректируют наведение на цель в прямом эфире», — сказал он.

