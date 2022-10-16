Обстрелы городов и теракт на полигоне в Белгородской области: новости вокруг СВО за 16 октября

В стране продолжается частичная мобилизация Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 16 октября.

Стрельба в Белгородской области На полигоне Западного военного округа в Белгородской области двое граждан СНГ открыли стрельбу. В Минобороны назвали случившееся терактом.

— Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимися к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения, — сообщили в министерстве.

11 человек были убиты, еще 15 ранены. Их доставили в больницу. Двое террористов были уничтожены на месте, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Боевые действия Белгородская область снова подверглась обстрелам со стороны Украины. Жители Белгорода слышали более десяти взрывов. Четыре человека пострадали, трое из них — члены одной семьи. Пожилой мужчина получил контузию.

— На данный момент повреждения зафиксированы в более чем двадцати домовладениях. Администрация района продолжает подомовой обход территории. С завтрашнего дня будут работать замерщики. По тем домам, которые попали в эпицентр взрыва, проведем дополнительную экспертизу, — написал в своем Тelegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Вскоре после обстрелов случилось еще одно ЧП: мужчина, гулявший в белгородском лесу, наступил на мину. Ему оторвало ступню. Гладков призвал жителей воздержаться от посещения лесополос.

Об обстреле городской администрации сообщили власти Донецка. Здание получило серьезные повреждения, в нём обрушился потолок и выбиты окна. Пострадали пять человек, а в результате еще одного удара погиб мужчина. Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, об этом сообщали местные власти и СМИ. В Киеве и Харькове слышали взрывы, власти призывали жителей оставаться в укрытиях. В российском Минобороны позднее заявили, что продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все цели ударов назвали достигнутыми.

По сообщению изданий «Страна» и Global Times, Китай, Египет и ряд других государств призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Посольство Сербии на Украине временно закрыто из соображений безопасности.

Новые указы Владимир Путин отменил часть финансовых запретов. Главное: президент вывел из-под запрета на валютные операции ряд международных банков развития; дал Центробанку возможность выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов; сделки лиц из недружественных стран с более чем 1% акций российских финорганизаций теперь будет одобрять правительственная комиссия. Также ряд заявлений сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:



НАТО фактически вмешалась в конфликт на Украине, однако это никак не меняет цели России; поддержка Украины странами НАТО требует от России «внутренней экономической и иной мобилизации»; помощь НАТО Украине усложняет ситуацию, но спецоперация продолжается и будет доведена до конца. Помимо этого, Песков анонсировал новое совещание Путина с Советом безопасности. Оно должно состояться на следующей неделе.

Международная политика Илон Маск пообещал продолжить финансирование системы Starlink на Украине. Ранее его компания предупреждала, что перестанет платить за систему связи.

— Хотя Starlink всё еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим безвозмездно финансировать правительство Украины, — написал бизнесмен в Twitter. Франция пообещала, что примет на военную подготовку до 2 тысяч украинских военнослужащих. Об этом газете Le Parisien сообщил министр вооруженных сил страны. В Белоруссию тем временем приедут почти 9 тысяч российских военных. Они войдут в совместную региональную группировку войск.