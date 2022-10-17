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    Суд вынес приговор обвиняемому в хищении 100 млн у вдовы Градского. С ним ни денег, ни сообщников

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    Наро-Фоминский городской суд Московской области конвертировал нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко в реальный срок. Отвечать будет один за всех.

    Виновным разбое 17 октября признан уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов. Суд назначил ему 8 лет и два месяца в колонии строго режима, сообщает прокуратура Подмосковья.

    27-летнего Жабборова задержали в конце января. Следствие и обвинение установило, что он был одним из четырёх человек, инсценировавший аварию, целью которой было хищение денег из дома Александра Градского 16 января, менее чем через два месяца после его смерти. Унести удалось порядка 100 миллионов рублей, деньги не нашли. Дело в отношении троих фигурантов выделено в отдельное производство, все они в розыске.

    Жабборов признал вину частично. Он согласен с автоподставой, но уверяет, что в план разбоя посвящён не был, сообщает Business FM. Между тем на следствии он рассказывал, что один из его подельников хвастался ограблением Градского, совершённым в его московской квартире.

    Расплачиваться по гражданскому иску Жабборову предстоит в одиночестве. Суд обязал его выплатить 99 млн рублей в счёт материальной компенсации и 300 тысяч за моральный вред.

    О нападении на Марину Коташенко стало известно 16 января. СМИ писали, что трое мужчин спровоцировали ДТП с автомобилем вдовы Градского в Наро-Фоминском городском округе. После этого они сели в машину женщины и под угрозой оружия заставили привезти к себе в загородный дом. Подробнее об этом читайте в материале «За этой историей опытный человек стоит, а не сама Градская себя ограбила». Чем закончится битва за наследство

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