Ты мне больше не подружка. В Петербурге истеричного мужчину отправили на 2,5 года в колонию за поджог

Невский районный суд вынес приговор по делу об умышленном уничтожении имущества путем поджога.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 17 октября, петербуржец Рудольф Чмыхов обвинялся в том, что пришел в гости 14 ноября 2021 года в квартиру на Союзном проспекте, 8, корпус 1. У друзей возник конфликт, в ходе которого у мужчины сдали нервы. Он сложил вещи знакомой на кровати и поджег их.
Огнем были повреждены мебель и двери комнаты. Сумма нанесенного пожаром ущерба составила больше 647 тыс. рублей.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в релизе прокуратуры.
«Фонтанка» писала, что в квартире также были двое котов, их спасли.