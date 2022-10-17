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    Ты мне больше не подружка. В Петербурге истеричного мужчину отправили на 2,5 года в колонию за поджог

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    Невский районный суд вынес приговор по делу об умышленном уничтожении имущества путем поджога.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 17 октября, петербуржец Рудольф Чмыхов обвинялся в том, что пришел в гости 14 ноября 2021 года в квартиру на Союзном проспекте, 8, корпус 1. У друзей возник конфликт, в ходе которого у мужчины сдали нервы. Он сложил вещи знакомой на кровати и поджег их.

    Огнем были повреждены мебель и двери комнаты. Сумма нанесенного пожаром ущерба составила больше 647 тыс. рублей.

    «С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в релизе прокуратуры.

    «Фонтанка» писала, что в квартире также были двое котов, их спасли.

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