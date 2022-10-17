Утиный домик на Пряжке пустился по течению. Он уплывал, его ловили

«Дня три назад приехал какой-то катер и снял его с якорей, чтобы, видимо, поставить подальше от завода. Я тогда подумал, что они его переставили, заякорив. Но, видимо, они не догадались и просто отодвинули его к другому берегу, а ветер поднялся — он и уплыл. Я увидел это сегодня утром, когда шёл мимо», — рассказал 17 октября собеседник «Фонтанки».

Утиный домик, появившийся на Пряжке летом прошлого года, не выдержал сильного ветра и пустился в свободное плавание. По словам автора арт-объекта, художника Александра Горынина, в случившемся виноваты неизвестные, решившие его самовольно переместить.

Сейчас арт-объект уже спасён. Местные жители поймали его и привязали к одному из швартовочных колец, расположенных вдоль реки.



«Утром люди, видимо, в окна увидели, что домик плавает. Соседи сообщили, и ребята, кто был в округе, начали его спасать», — добавил муниципальный депутат МО Коломна Илья Киселёв.



Сейчас участники «спасательной операции» размышляют о том, как разместить домик в прежнем месте. С большой вероятностью якоря и цепи остались на дне, и их придётся доставать.



В июне прошлого года «Фонтанка» писала, что в Петербурге появился водный арт-объект, в котором утки смогут жить как люди. В окошках и на террасах ночью горит свет, заряжаясь днём энергией от солнца. Также есть отдельный понтон для сада с растениями, которые полезны для рациона утят.

