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    В Купчино мужчина громил квартиру и уползал через окно. Как это видел спасавший его полицейский

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    Во Фрунзенском районе Петербурга мужчины снова проверили себя на прочность. После спасения полдня провисевшего вниз головой выручать пришлось ещё одного повисшего.

    Оперативное видео полицейский главк показал 17 октября. Утро пятницы, 14-го, для жителей девятиэтажки на улице Турку, 5/13, началось с криков и звуков, похожих на стрельбу. Приехавшие на место полицейские едва ли испытали сложности с выявлением источника беспокойства.

    Из окна седьмого этажа выглядывали ноги. Их обладатель беспечно болтал конечностями, несмотря на то, что сползал всё ниже. Когда полицейские забежали в квартиру, мужчина полностью был за её пределами, цепляясь за раму пальцами. В шесть рук его затянули в комнату.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «В квартире был настоящий погром: разбиты зеркала, стекла, сломана мебель, выбиты лампочки, лопающийся звук которых, вероятно, жильцы подъезда приняли за выстрелы. Установлено, что неадекватные действия пострадавшего были совершены в состоянии опьянения — вероятно, от употребления психотропного вещества», — сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Сам возмутитель спокойствия тоже выглядел плачевно: на голове и теле имелись следы от ударов, порезы и ссадины. Спасать себя он мешал с такой враждебностью, что сотрудникам пришлось заковать его в наручники.

    В НИИ Джанелидзе увезли 32-летнего местного жителя, в прошлом которого статьи о краже и протоколы о мелком хулиганстве.

    Накануне погрома на Турку неадекватного вызволяли на Дунайском проспекте. Мужчина провисел 12 часов головой вниз после того, как пытался пролезть сквозь перила в многоэтажке.

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