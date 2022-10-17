В Купчино мужчина громил квартиру и уползал через окно. Как это видел спасавший его полицейский

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчины снова проверили себя на прочность. После спасения полдня провисевшего вниз головой выручать пришлось ещё одного повисшего.

Оперативное видео полицейский главк показал 17 октября. Утро пятницы, 14-го, для жителей девятиэтажки на улице Турку, 5/13, началось с криков и звуков, похожих на стрельбу. Приехавшие на место полицейские едва ли испытали сложности с выявлением источника беспокойства.



Из окна седьмого этажа выглядывали ноги. Их обладатель беспечно болтал конечностями, несмотря на то, что сползал всё ниже. Когда полицейские забежали в квартиру, мужчина полностью был за её пределами, цепляясь за раму пальцами. В шесть рук его затянули в комнату.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

«В квартире был настоящий погром: разбиты зеркала, стекла, сломана мебель, выбиты лампочки, лопающийся звук которых, вероятно, жильцы подъезда приняли за выстрелы. Установлено, что неадекватные действия пострадавшего были совершены в состоянии опьянения — вероятно, от употребления психотропного вещества», — сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

