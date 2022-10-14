Мужчина провисел 12 часов головой вниз после того, как пытался пролезть сквозь перила в многоэтажке на юге Петербурга

Спасательную операцию пришлось проводить наряду охранного предприятия, который вызвали во Фрунзенский район перепуганные жители многоэтажки.
Они обнаружили висевшего головой вниз мужчину на заграждении черной лестницы накануне около половины одиннадцатого вечера в доме на Дунайском проспекте, стало известно «Фонтанке» 14 октября.
По предварительной информации, мужчина употреблял наркотики, а потом пытался пролезть сквозь перила и сорвался. Так он провисел 12 часов, пока его не нашли.
Сотрудники ОП мужчину сняли, оказали помощь до приезда скорой.