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    Мужчина провисел 12 часов головой вниз после того, как пытался пролезть сквозь перила в многоэтажке на юге Петербурга

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    Спасательную операцию пришлось проводить наряду охранного предприятия, который вызвали во Фрунзенский район перепуганные жители многоэтажки.

    Они обнаружили висевшего головой вниз мужчину на заграждении черной лестницы накануне около половины одиннадцатого вечера в доме на Дунайском проспекте, стало известно «Фонтанке» 14 октября.

    Фото: Охранное предприятие «Титан»
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    По предварительной информации, мужчина употреблял наркотики, а потом пытался пролезть сквозь перила и сорвался. Так он провисел 12 часов, пока его не нашли.

    Сотрудники ОП мужчину сняли, оказали помощь до приезда скорой.

    Фото: Охранное предприятие «Титан»

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