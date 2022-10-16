Не Брянск и не Белгород. Два региона исключили своих мобилизованных из списка погибших при стрельбе на полигоне

Главы двух регионов России заявили, что как минимум их мобилизованные в числе погибших на полигоне в Белгородской области не числятся.

С заявлением вечером 16 октября выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз, это ответ на распространенные в телеграм-каналах слова очевидцев, которые якобы знали о погибших брянчанах. Но Богомаз заверил: среди убитых жителей региона нет.



«Военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята, а вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.