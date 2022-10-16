Не Брянск и не Белгород. Два региона исключили своих мобилизованных из списка погибших при стрельбе на полигоне

Главы двух регионов России заявили, что как минимум их мобилизованные в числе погибших на полигоне в Белгородской области не числятся.
С заявлением вечером 16 октября выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз, это ответ на распространенные в телеграм-каналах слова очевидцев, которые якобы знали о погибших брянчанах. Но Богомаз заверил: среди убитых жителей региона нет.
«Военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята, а вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что и белгородцев на полигоне не задело.
15 октября во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, готовящимися к участию в спецоперации, их расстреляли из стрелкового оружия двое мужчин из стран СНГ. Официально известно о смерти 11 человек и ранении еще 15.
Минобороны и Гладков назвали стрельбу терактом. СК на следующий день сообщил о возбуждении дела, но не назвал статью. Источники «Коммерсанта» утверждали, что дело возбудили как массовое убийство.