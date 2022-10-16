«Коммерсантъ»: После стрельбы на полигоне в Белгородской области возбуждено дело об убийстве

Дело о массовом убийстве возбуждено военным следствием после смерти 11 военнослужащих на полигоне в Белгородской области.

О возбуждении дела 16 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Уточняется, что к статье о массовом убийстве может добавиться и теракт. Ранее Минобороны назвали стрельбу именно терактом.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в утреннем обращении также назвал стрельбу терактом — «погибли и ранены многие военнослужащие». Он добавил, что среди них нет жителей Белгородской области.