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    «Коммерсантъ»: После стрельбы на полигоне в Белгородской области возбуждено дело об убийстве

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    24 комментария

    Дело о массовом убийстве возбуждено военным следствием после смерти 11 военнослужащих на полигоне в Белгородской области.

    О возбуждении дела 16 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Уточняется, что к статье о массовом убийстве может добавиться и теракт. Ранее Минобороны назвали стрельбу именно терактом.

    Губернатор региона Вячеслав Гладков в утреннем обращении также назвал стрельбу терактом — «погибли и ранены многие военнослужащие». Он добавил, что среди них нет жителей Белгородской области.

    Официально известно о смерти 11 человек и ранении еще 15. Стрелять в добровольцев начали двое мужчин из стран СНГ.

    ЛАЙК9
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ78
    ПЕЧАЛЬ45

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