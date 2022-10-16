На Суздальском проспекте трубой помяли гаражи, но их и так надо было сносить

Ремонтные работы на трубопроводе на севере Петербурга доставили хлопот хозяевам гаражей. На постройки уронили трубу.
Фото с Суздальского проспекта опубликовали в соцсетях 16 октября. На них запечатлены помятые гаражи. «Уронили трубу — на фото последствия», — написали очевидцы.
Как уточнили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», работы по реконструкции тепломагистрали проводились накануне. Сотрудники компании-подрядчика куском трубы повредили гаражи. В результате нештатной ситуации никто не пострадал. Ответственность подрядной организации застрахована.
«Согласно требованиям законодательства, в пределах охранных зон тепловых сетей категорически запрещено возводить какие-либо постройки. В настоящее время ГУП «ТЭК СПб» ведет работу по освобождению охранной зоны. В частности, собственникам выдавались предписания о необходимости демонтажа гаражных построек», — уточнили в компании.